Het Amerikaanse Congres kwam woensdag bijeen in het Capitool om formeel vast te stellen dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is. Het ging mis toen Trump-aanhangers het gebouw in Washington bestormden en voor een hoop onrust zorgden. Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Amerikadeskundige Diederik Brink analyseert deze opmerkelijke gebeurtenis.

