Samen met een team van de Wereldgezondheidsorganisatie zal viroloog Marion Koopmans van de Erasmus Universiteit onderzoek doen in China naar de herkomst van het coronavirus. Dinsdag stapte Koopmans het vliegtuig in en eerder die dag werd bekend dat ze samen met Diederik Gommers de Machiavelliprijs gewonnen heeft. Koopmans krijgt deze uitgereikt vanwege haar duidelijke uitleg over het virus. We spreken de viroloog over het virus, de zoektocht naar de oorsprong en haar verwachtingen in de Dit wordt het nieuws-podcast.

