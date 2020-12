De politie verwacht donderdagavond een drukke, maar beheersbare jaarwisseling. Zo kan de mobiele eenheid (ME) snel worden ingeschakeld, mocht dat nodig zijn. Dat moet ervoor zorgen dat de komende nacht soepel verloopt. NU.nl-redacteur Sanne Oving vertelt in deze podcast wat de politie verwacht van Oud en Nieuw. Verder praten we ook met onze videojournalist Bas Scharwachter over welk vuurwerk nog wel afgestoken mag worden.

