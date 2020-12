Defensie heeft honderd extra militairen beschikbaar gesteld om de druk op de zorg te verlichten. Veiligheidsregio's Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland hadden hierom gevraagd in een brandbrief. Hoe ziet het werk eruit voor de militairen en hoeveel druk kunnen zij wegnemen? We vragen het aan Age-Jan Schrijer, commandant van de 11 Geneeskundige Compagnie en Margje Mahler, directeur Zorg & Welzijn van Zorggroep Apeldoorn en omstreken.

