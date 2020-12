De Britse overheid buigt zich over de genomen maatregelen in het land, die per regio verschillen. Londen en het zuidoosten van Engeland zijn hard getroffen door het coronavirus, mede door de nieuwe, extra besmettelijke variant. In de Dit wordt het nieuws-podcast hoor je Marcel Levi, arts, hoogleraar en directeur van meerdere ziekenhuizen in Londen, over de situatie in de Britse hoofdstad.

