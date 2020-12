In de Verenigde Staten worden de opties van de doodstraf verruimd. Als een dodelijke injectie niet mogelijk is, kunnen mensen nu terecht worden gesteld voor een vuurpeloton of gedood worden middels een strop. Waarom worden de opties verruimd en betekent Joe Bidens presidentschap het einde van deze hoogste straf? Buitenlandverslaggever Matthijs le Loux kan het je vertellen.

