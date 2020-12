Vanwege het coronavirus geldt er dit jaar een vuurwerkverbod in Nederland. Zorgmedewerkers krijgen het hierdoor minder druk en handhavers kunnen makkelijker toezien op de naleving van de coronaregels. Het vuurwerkverbod heeft daarnaast mogelijk voordelen voor het milieu, want de eerste uren van een nieuw jaar waarin wél vuurwerk wordt afgestoken, behoren normaal gesproken ook meteen tot de vervuilendste. We praten hierover met NU.nl-klimaatjournalist Rolf Schuttenhelm.

