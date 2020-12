De Poolse rechtsstaat wordt langzaam maar zeker verder uitgekleed door de huidige regering van president Andrzej Duda. Belangrijke posities binnen de Poolse rechtsstaat worden niet meer ingenomen door onafhankelijke rechters, zegt John Morijn, bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. We praten met hem over de omstreden hervormingen die veel onrust veroorzaken bij Poolse burgers en andere EU-lidstaten.

Abonneer je op de podcast

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. Gebruikers van een iOS-apparaat kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur je een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.