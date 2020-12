In de Dit wordt het nieuws-podcast bespreken we deze ochtend de gevolgen van de toeslagenaffaire voor het kabinet. Veel ouders kwamen in de problemen omdat zij ten onrechte als fraudeur werden behandeld en toeslagen moesten terugbetalen aan de belastingdienst.

Een snoeihard rapport sloeg in als een bom. Rechters, ambtenaren, de Tweede Kamer en ministers kregen ervan langs. Op het Catshuis buigt het kabinet zich over de vraag welke stappen nu genomen moeten worden en welke conclusies getrokken kunnen worden. Je hoort politiek verslaggever Edo van der Goot.

