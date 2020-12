Bijna een jaar geleden was het Chinese Wuhan het epicentrum van het coronavirus. De stad stond erom bekend keihard op te treden tegen het virus door veel te testen en ingrijpende lockdowns in te voeren. Inmiddels lijkt het alsof de inwoners weer hun volledige vrijheid terughebben. Hoe groot is het contrast tussen het Wuhan van nu en de huidige situatie in Nederland? Chinadeskundige Fred Sengers vertelt het ons.

