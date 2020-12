Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg oordeelt donderdag over een klacht van de Europese Commissie: het harde Hongaarse asielbeleid voldoet niet aan de Europese richtlijnen. Het land hield asielzoekers tegen in zogeheten transitzones. Het Hof gebruikte daar eerder al het woord 'detentie' voor, maar Hongarije ziet dat anders. We praten hierover met Marcelle Reneman, universitair docent migratierecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

