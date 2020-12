"Het grootste gevaar voor de vrijheid en democratie sinds de Tweede Wereldoorlog." Dat zei de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst deze week over China. Met die belediging lijkt een oplossing voor het conflict tussen beide grootmachten verder weg dan ooit. Maar met Joe Biden als president volgende maand kunnen de kaarten weleens geschud worden. Zit China te wachten op hem als de nieuwe president van de Verenigde Staten? Hierover praten we met buitenlandverslaggever Matthijs le Loux.

