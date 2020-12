Bijna twee maanden geleden werd de Franse leraar Samuel Paty in Parijs onthoofd. Kort daarna moest een Rotterdamse docent onderduiken. Bij beide incidenten waren satirische cartoons de aanleiding. Dat toont ook gelijk de kwetsbaarheid van cartoonisten aan. Durven zij tegenwoordig nog wel alles te tekenen wat ze willen? Over de dreiging waarmee cartoonisten regelmatig te maken krijgen praten we met Inktspotprijs-winnaar Tjeerd Royaards.

