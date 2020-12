Voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan de Brexit-overleggen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Haast is er wel geboden, want per 1 januari 2021 is er bij geen akkoord een harde Brexit. Dan vervallen ook veel regelingen en komen er importheffingen op tal van producten. Deze week gaan de onderhandelingen verder. Hoe het er op dit moment voor staat bespreken we met Tim de Wit, correspondent in het VK voor de NOS, Nieuwsuur en Trouw.

