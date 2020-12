Bondskanselier Sebastian Kurz kondigde woensdag aan dat vanaf 24 december het skiseizoen van start kan en toeristen uit eigen land weer welkom zijn op de pistes. Buitenlandse toeristen, waaronder Nederlanders, moeten nog iets langer wachten. Toch lijkt het erop dat ook wij vanaf januari welkom zijn in Oostenrijk. Hiermee gaat het land in tegen uitdrukkelijke wensen van onder meer Duitsland en Frankrijk om de pistes gesloten te houden. We praten erover met Oostenrijk-kenner Miranda Muller.

