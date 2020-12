Het is de laatste maand van het jaar, maar het Brexit-overleg lijkt zich nog niet in de laatste fase te bevinden. Ondanks het korte tijdbestek is een akkoord nog altijd mogelijk, al zou je je wel kunnen afvragen of de Britten er nog in geloven. Vanuit Londen hoor je Lia van Bekhoven, correspondent voor radio en tv in het Verenigd Koninkrijk.

