Tienduizenden Ethiopiërs zijn het land ontvlucht vanwege een conflict tussen de nationale regering en het lokale bestuur van de Noord-Ethiopische provincie Tigray. Het escalerende conflict zorgt ervoor dat een golf van mensen huis en haard hebben achtergelaten en zijn afgereisd naar Soedan. Wat zijn de gevolgen van deze strijd? Dat vragen we aan Rode Kruis-medewerker Jesper Jansweijer in Soedan.

Abonneer je op de podcast

In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de dinsdag is gebeurd.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur een mailtje naar: Podcast@nu.nl.



Bevalt deze middageditie van onze podcast of mis je wellicht iets wat de afleveringen nog completer zou maken? Reageer hieronder via ons discussieplatform NUjij.