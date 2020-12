Na een druk winkelweekend vanwege Black Friday werd er opgeroepen tot extra maatregelen om herhaling te voorkomen. Maar welke juridische middelen zijn er om die drukte tegen te gaan? Een belangrijk vraagstuk, want Sinterklaas is nog altijd bezig met inkopen en voor je het weet is het alweer Kerst. Over de mogelijkheden tegen die drukte hoor je hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen in de Dit wordt het nieuws-podcast.

