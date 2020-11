In België zal vrijdag gesproken worden over eventuele versoepelingen rond de kerst en het weer open van winkels. Want bij onze buren zijn vanaf begin november alle niet-essentiële winkels gesloten. De vraag om versoepelingen komt omdat de dagelijkse cijfers in België de goede kant opgaan. Wat is er nodig om de laatste maand van het jaar goed af te kunnen sluiten? We bellen met Marc van Ranst, hoogleraar virologie aan de KU Leuven.

