Voetballegende Diego Maradona is woensdag op zestigjarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Terwijl iedereen met liefde voor voetbal rouwt, blikken wij terug op het leven van deze spraakmakende Argentijn. Sportverslaggever Rypke Bakker vertelt je over het icoon Diego Armando Maradona. Wat maakte hem ondanks z'n soms opmerkelijke uitlatingen toch zo mateloos populair?

