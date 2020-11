Het was maandagavond een alle hens aan dek voor Forum voor Democratie. Intern werd er gesproken over de antisemitische en fascistische uitspraken bij hun jongerenorganisatie. Maar de grote verrassing van de avond bleek het terugtrekken van Thierry Baudet als lijsttrekker van de partij. Of dat besluit ook het einde is van zijn politieke carrière is nog maar de vraag. Je hoort politiek verslaggever Avinash Bhikhie hierover in de Dit wordt het nieuws-podcast.

Abonneer je op de podcast

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. Gebruikers van een iOS-apparaat kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur je een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.