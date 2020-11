In minder dan een jaar tijd hebben we de eerste positieve resultaten gezien van de komende coronavaccins en op relatief korte termijn lijkt er dan ook daadwerkelijk een middel beschikbaar te zijn. Gaat de ontwikkeling nu zo snel of verliep dit bij andere middelen juist langzaam? En als het nu snel gaat, waarom kan dat nu plots wel? In de Dit wordt het nieuws-podcast spreken we Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, om die vraag te beantwoorden.

