De rechtbank in Maastricht doet uitspraak in de slepende zaak over de dood van Nicky Verstappen. De elfjarige jongen verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd een dag later in de buurt gevonden. Het Openbaar Ministerie verdenkt Jos B. van het doden, misbruiken en ontvoeren van de Limburgse jongen. Wat voor straf hem boven het hoofd hangt, vragen we aan rechtbankverslaggever Lisa van der Wal.

Abonneer je op de podcast

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. Gebruikers van een iOS-apparaat kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur je een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.