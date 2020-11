De gezondheidsraad brengt donderdag advies uit aan het kabinet over een plan van aanpak als er eenmaal een coronavaccin is. Op dat vaccin is het nog even wachten en er moet een heel productieproces op gang worden gezet. Wat is er allemaal nodig voor grootschalige vaccinatie en wat kunnen we van het advies verwachten? Dat vragen we aan Ben van der Zeijst, voormalig-wetenschappelijk directeur van het Nederlands Vaccin Instituut en emeritus hoogleraar vaccinatie aan het LUMC.

