Hoe gaan we de feestdagen vieren in coronatijd? Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet al geadviseerd om Kerst en Oud en Nieuw in een afgeslankte vorm thuis te vieren. In België zijn ze ook druk aan het kijken hoe het jaar toch feestelijk maar gecontroleerd afgesloten kan worden. Hierover bellen we met Maarten Vansteenkiste, hoogleraar psychologie aan de Universiteit Gent.

