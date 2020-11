Na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge kunnen we opmaken dat Nederland nog een lange weg te gaan heeft in de strijd tegen het coronavirus. Sinterklaas vieren we dit jaar in beperkt gezelschap en over Kerst valt nog weinig te zeggen. Wel is duidelijk dat de routekaart die eerder met enige heiza werd gepresenteerd niet bruikbaar is voor de afschaling van de maatregelen. Politiek verslaggever Avinash Bhikhie analyseert de boodschap van het kabinet in de Dit wordt het nieuws-podcast.

