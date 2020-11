In de openbare redactievergadering praten we over het debat in de Tweede Kamer over de zogenaamde burgerschapsopdracht en de discussie die daarover ontstond, zowel in het parlement als in de media, over botsende rechten en vrijheden. Het recht op gelijke behandeling (eerste grondwet), de vrijheid van godsdienst en artikel 23: het recht op bijzonder onderwijs.

Aangeschoven zijn COC-voorzitter Astrid Oosenbrug, Cok Bakker, theoloog/religiewetenschapper bij de Universiteit Utrecht, politiek verslaggever Edo van der Goot en podcastredacteur Julien Dom. De presentatie is in handen van hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman.

