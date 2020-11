Het is vandaag vijf jaar geleden dat Frankrijk werd opgeschrikt door zes terroristische aanslagen op dezelfde avond. In totaal vielen 129 doden en meer dan 350 gewonden. De grootste was de aanslag op concertzaal Bataclan, waarbij 89 mensen om het leven kwamen. Hoe is Frankrijk in de vijf jaar daarna veranderd qua veiligheid en wat voor indruk heeft die avond achtergelaten? We praten daarover met Jelle van Buuren, terrorisme-expert en onderzoeker in Europese politiesamenwerking aan de Universiteit Leiden.

