Met 51 meldingen kent Curaçao een dagrecord als het gaat om het aantal coronabesmettingen. Tegelijkertijd boeken Nederlanders nog snel een reis naar het eiland. Voor zowel Curaçao als Bonaire geldt namelijk niet code oranje, maar de lichtere variant: code geel. In de Dit wordt het nieuws-podcast hoor je vanaf Curaçao José de Bruijn, programmamaker bij radiostation Dolfijn FM. Worden die coronaregels verder aangescherpt op basis van het nieuwe dagrecord of komen er na lange tijd misschien versoepelingen aan?

