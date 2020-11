De Britten hebben inmiddels de Europese Unie verlaten, maar van een deal tussen de twee is nog altijd geen sprake. Er is haast geboden om een deal te forceren, want als er op 1 januari 2021 geen akkoord ligt, is er sprake van een harde Brexit. Die zou grote gevolgen hebben voor alle partijen. Met de winst van Joe Biden in de Verenigde Staten zijn de kaarten opnieuw geschud. Kan hij een Brexit-deal versnellen of kan een akkoord nog weleens lang gaan duren? We praten hierover met NU.nl-journalist en Brexit-kenner Thomas Moerman.

