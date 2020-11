De ooit vreedzame demonstraties in Hongkong veranderden een jaar geleden in gewelddadige protesten bij de universiteit van China. Een kantelpunt, want dat was het moment dat de pro-Chinese regering nog harder begon op te treden. Concessies kwamen er niet, wel een omstreden veiligheidswet die alle roep om afscheiding van China strafbaar stelt. We zijn nu een jaar verder. Hoe ziet de toekomst eruit voor de prodemocratische demonstranten? We praten hierover met Chinakenner en journalist Fred Sengers.

