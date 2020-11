Als het aan het kabinet ligt, geldt in Nederland dit jaar een algeheel vuurwerkverbod voor consumenten. Dat betekent dus geen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. In de Dit wordt het nieuws-podcast hoor je Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam, over het mogelijke verbod.

Door het beoogde verbod, waarover het kabinet waarschijnlijk vrijdag de knoop doorhakt, moet de druk op de zorg worden verlicht. De spoedeisende hulp heeft de handen vol aan de coronazorg en zit niet te wachten op honderden vuurwerkslachtoffers.

