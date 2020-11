De Verenigde Staten zijn sinds vorige week officieel uit het klimaatakkoord van Parijs gestapt. Maar met de winst van Joe Biden bij de laatste verkiezingen lijkt dat maar van tijdelijke aard. Hij wil met de VS zo snel mogelijk terug in het Parijsakkoord en heeft een ambitieuze klimaatagenda. Kan dit zomaar en wat betekent dit concreet voor het verdrag en de wereld? We praten hierover met NU.nl-klimaatjournalist Rolf Schuttenhelm.

Abonneer je op de podcast

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. Gebruikers van een iOS-apparaat kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur je een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.