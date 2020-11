In Turkije is afgelopen zaterdag de president van de Turkse centrale bank ontslagen. Vervolgens maakte de minister van Financiën op zondag bekend terug te treden. Een onrustig weekend voor de Turkse economie die toch al flink onder druk staat. Het land verkeert momenteel in economisch zwaar weer. De Turkse lira daalt snel in waarde en inflatie houdt ondertussen aan. Turkijewatcher Nick Augusteijn licht de situatie vanuit Turkije toe in de Dit wordt het nieuws-podcast.

