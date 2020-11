Met de winst van Joe Biden hebben de Verenigde Staten ook een nieuwe vicepresident gekozen. Haar naam is Kamala Harris. We hebben het de laatste dagen veel gehad over wie Biden is en wat hij doet, maar nauwelijks over zijn running mate, die toch de op een na belangrijkste persoon van de VS wordt. Wie is Harris, hoe verliep haar carrière en waarom koos Biden eigenlijk voor haar? We praten over de nieuwe vicepresident van de VS met NU.nl-buitenlandverslaggever Matthijs le Loux.

