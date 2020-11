Terwijl het tellen van de stemmen in de Verenigde Staten nog in volle gang is, praten we in de openbare redactievergadering over hoe de verkiezingen verlopen. Samensteller Priscilla Slomp en buitenlandredacteur Matthijs le Loux schuiven digitaal aan bij podcastredacteur Julien Dom en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman.

In de nacht van donderdag op vrijdag sprak de Amerikaanse president Donald Trump het land toe. Veel nieuwsorganisaties, waaronder NU.nl besloten halverwege de speech om de livestream af te breken. Waarom deden wij en anderen dat? Dat en meer hoor je in de Week van NU.

Openbare redactievergadering

In de Week van NU, de openbare redactievergadering van NU.nl, bespreken hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman en de redactie het nieuws op NU.nl. Je vindt de Week van NU-podcast elke vrijdagmiddag op NU.nl. De Dit wordt het nieuws-podcast vind je elke maandag tot en met vrijdag 's ochtends en 's middags op NU.nl.

