Zorginstellingen krijgen langer de tijd om de 'coronabonus' van 1.000 euro per persoon aan te vragen. Eerder dit jaar voerde het kabinet de bonusregeling in, als extra blijk van waardering voor zorgprofessionals. Maar zorginstellingen merken dat die ook tot onrust heeft geleid, want het ene beroep kan er wel een beroep op doen en het andere niet. We praten erover met Hans Huizer, directeur van Laurens, de grootste ouderenorganisatie van Rotterdam.

Abonneer je op de podcast

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. Gebruikers van een iOS-apparaat kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur je een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.