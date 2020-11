De Amerikaanse verkiezingen lopen op haar einde en over niet al te lange tijd zal waarschijnlijk blijken wie de nieuwe president van de Verenigde Staten is. Sinds de stembureaus aan de poststemmen zijn toegekomen groeien de stemmen voor Joe Biden en lijkt het erop dat een aantal cruciale 'swing states' blauw kleuren. Maar het kan nog de andere kant op gaan. Amerika-verslaggever Matthijs le Loux van NU.nl kijkt naar de verkiezingen en naar de mogelijke toekomst.

In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de donderdag is gebeurd.

