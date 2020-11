Reis tot zeker half januari niet naar het buitenland, ook niet tijdens de kerstvakantie. Dat is het verscherpte advies dat premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) eerder deze week gaven vanwege het coronavirus. Directeur Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR is verrast en noemt het een nieuwe harde klap voor de noodlijdende sector. We praten met hem over wat de gevolgen zijn van dit aangescherpte advies.

