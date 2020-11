Sinds het begin van de pandemie pakken vrijwel alle Europese landen het op hun eigen manier aan, zo ook Nederland. Inmiddels hebben onze directe buurlanden echter wel soortgelijke strenge lockdowns ingevoerd. Kutsal Yesilkagit, hoogleraar International Governance bij de Universiteit Leiden, deed samen met collega's onderzoek naar de verschillen van aanpak binnen Europa. Daaruit blijkt dat Nederland steevast een eigen koers vaart en de druk van buitenaf dus minimaal lijkt te zijn.

Abonneer je op de podcast

In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de donderdag is gebeurd.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur een mailtje naar: Podcast@nu.nl.



Bevalt deze middageditie van onze podcast of mis je wellicht iets wat de afleveringen nog completer zou maken? Reageer hieronder via ons discussieplatform NUjij.