Miljoenen Amerikanen gaan dinsdag naar de stembus. Wordt het Joe Biden of toch nog eens vier jaar Donald Trump? Als we de peilingen als voorspelling zien, dan stoot Biden zijn rivaal Trump zeker weten van de troon. Maar, niet onbelangrijk, in 2016 dacht Bidens voorganger Hillary Clinton ook dat ze de winst al op zak had en die verkiezingen verloor ze. Hebben de Democraten daarvan geleerd of zijn ze er opnieuw van overtuigd dat ze gaan winnen? We praten hierover met NU.nl-buitenlandverslaggever Matthijs le Loux.

