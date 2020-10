In deze openbare redactievergadering praten we verder over het AMBER Alert, vanwege het vijftienjarige meisje uit het Noord-Brabantse dorp Berghem dat werd gevonden na deze landelijke melding. Hoe werkt zo'n alarm, wie komt ervoor in aanmerking en wanneer nemen we deze meldingen mee op NU.nl?

We bespreken het met Frank Hoen, oprichter van het Nederlandse AMBER Alert. Verder in deze aflevering: samensteller Kim Einder, podcastredacteur Julien Dom en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman.