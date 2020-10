Grote protesten zijn al weken orde van de dag in Thailand. Experts noemen de kans op een militaire staatsgreep reëel. De Thaise koning is ondertussen terug naar zijn thuisland gevlogen. De man is echter niet al te populair, de kans dat hij de orde terug weet te brengen wordt dan ook niet al te hoog ingeschat. Over deze situatie praat Zuidoost-Azië correspondent Kris Janssens ons bij.

