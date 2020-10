Polen kende een van de strengste wetten van Europa als het gaat om abortus. Afgelopen donderdag werd deze wet nog verder aangescherpt met als gevolg vrijwel dagelijks protesten in het land. Veelal jongeren laten van zich horen en zeggen het niet eens te zijn met de nieuwe regels. Iwona Gusc, Poolse cultuurhistoricus verbonden aan de Erasmus Universiteit, praat je hier over bij in de Dit wordt het nieuws-podcast.

Abonneer je op de podcast

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. Gebruikers van een iOS-apparaat kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur je een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.