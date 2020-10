Een ruzie tussen Frankrijk en Turkije loopt hoog op. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan leverde in een televisietoespraak kritiek op de Franse president Emmanuel Macron en stelde dat Macron psychische hulp nodig heeft. Maandagochtend liet de Turkse president nogmaals van zich horen. Deze keer werden de pijlen in dagblad Daily Sabah zowel op Macron als op Geert Wilders gericht. Turkijewatcher Nick Augusteijn licht de situatie toe in de Dit wordt het nieuws-podcast.

Abonneer je op de podcast

In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de donderdag is gebeurd.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur een mailtje naar: Podcast@nu.nl.



Bevalt deze middageditie van onze podcast of mis je wellicht iets wat de afleveringen nog completer zou maken? Reageer hieronder via ons discussieplatform NUjij.