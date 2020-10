Als redactie schrijven we al snel over demonstraties georganiseerd door complotdenkers. We geven echter minder aandacht aan het idee achter de demonstraties. Welke vragen stellen deze mensen en hoe kunnen wij duidelijk maken wat de antwoorden daarop zijn? Op de redactie werd de vraag dan ook gesteld: moeten we bij NU.nl meer doen met complottheorieën? En hoe pakken we dat aan?

Je hoort nieuwssamensteller Kim Einder, factchecker Shannon Bakker, sociaal psycholoog Jan-Willem van Prooijen (verbonden aan de VU) en podcastredacteur Julien Dom. De presentatie is in handen van adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek.

Openbare redactievergadering

In de Week van NU, de openbare redactievergadering van NU.nl, bespreken adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek en de redactie het nieuws op NU.nl. Je vindt de Week van NU-podcast elke vrijdagmiddag op NU.nl. De Dit wordt het nieuws-podcast vind je elke maandag tot en met vrijdag 's ochtends en 's middags op NU.nl.

