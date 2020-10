In Qatar zijn sinds 12 september de vredesonderhandelingen gaande tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Een uiteindelijk akkoord zou na vele jaren een einde kunnen maken aan de machtsstrijd in het land. Het overleg verloopt echter moeizaam mede omdat de oppositie binnen de Afghaanse politiek hun eigen agenda wil versterken. We gaan hierover in gesprek met Afghanistan-kenner Jorrit Kamminga die verbonden is aan Instituut Clingendael en Oxfam Novib.

Abonneer je op de podcast

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. Gebruikers van een iOS-apparaat kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur je een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.