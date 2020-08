Arjen Lubach gaat stoppen met zijn succesvolle programma Zondag met Lubach, schrijft hij in zijn boek Stoorzender dat woensdag is uitgekomen. Daarmee komt dus na het komende seizoen een eind aan het programma waarmee hij in 2014 begon. Entertainmentverslaggever Chris Helt van NU.nl praat in deze podcast over de kracht en de invloed van Zondag met Lubach en over wat de presentator drijft.

