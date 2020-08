Ronald Koeman wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van FC Barcelona. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft zelf al gezegd graag aan de slag te gaan bij de Spaanse topclub die maandag Quique Setién op straat zette na de 8-2-nederlaag tegen Bayern München in de Champions League. In de Dit wordt het nieuws-podcast hoor je NU.nl-sportredacteur Rypke Bakker over wat Koeman kan betekenen voor Barcelona en wie hem moet opvolgen bij Oranje.

