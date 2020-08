In de VS wordt door de politiek ruzie gemaakt over stemmen via de post. Door bezuinigingen zouden er grote problemen kunnen ontstaan als er miljoenen stembiljetten worden verstuurd. De kwestie zorgt voor nog meer verdeling tussen Democraten en Republikeinen. In de Dit wordt het nieuws-podcast hoor je buitenlandverslaggever Matthijs le Loux over de situatie rondom de United States Postal Service.

